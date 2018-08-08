Booking’ten sonra diğer benzer sitelere de dava açılıyor
Booking.com isimli online otel rezervasyon sitesi geçen yılın başında Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TÜRSAB) açtığı dava sonucunda haksız rekabete neden olduğu ve vergi ödemediği gerekçesiyle söz konusu siteye Türkiye’den erişim engellenmişti. Şimdi ise TÜRSAB Yönetim Kurulu aldığı karar sonucunda booking.com benzeri şekilde yurtdışı merkezli, Türkiye’de vergi ödemeyen online rezervasyon sitelerine dava açmaya hazırlanıyor.
Geçen yılın başlarında yurtdışı merkezli online otel rezervasyon sitesi booking.com’a dava açılmış, booking.com’un haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle açılan dava sonucunda İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi, online rezervasyon sitesi Booking.com’un Türkiye’deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı vermişti. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TÜRSAB) açtığı davanın ardından gerçekleştirilen duruşmada mahkeme şu kararı almıştı: “Booking.com BV şirketinin, Booking.com internet adresi üzerinden veya oluşturacakları başka bir adres üzerinden, Türkiye’de yerleşik otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetin durdurulmasına, bu konuda Bilgi Teknolojileri Kurumu’na yazı yazılmasına karar verildi.
TÜRKİYE’NİN ÜRÜNÜNÜ SATIYORLAR
Booking.com’a erişim engeli devam ederken, TÜRSAB Booking.com’la aynı durumda olan 20’ye yakın internet sitesi hakkında hukuki işlem başlatma kararı aldı. Yönetim Kurulu toplantısında konuyu gündemine alan TÜRSAB, Türk pazarında, Türk müşteriye, Türkiye’de ürün ve hizmet satarak kazanç elde etmesine rağmen, vergi ödemeyerek Türk Seyahat acenteleri ve Türk tur operatörleriyle haksız rekabet eden airbnb, agoda, skyscaner ve expedia gibi 20’ye yakın site ile ilgili hukuki işlem başlatma kararı aldı.
(Hürriyet)
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