Borç batağında yüzen Ataşehir Belediyesi, arsalarını satışa çıkardı

CHP'li Ataşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'ndan 29.8 milyon TL borç talebinde bulundu. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na göre; yıl içinde toplam yüzde 10'unu geçmeyen iç borçlanmayı Belediye Meclisi kararı; yüzde 10'unu geçen iç borçlanma için ise Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığı onayı ile yapabiliyor.



Yolsuzluk nedeniyle görevinden uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve CHP milletvekili eşi Gamze Akkuş İlgezdi ise gayrimenkul zengini. İlgezdiler'in üzerine Ataşehir, Beykoz, Sancaktepe, Kağıthane, Bodrum ve Didim'de 35 lüks daire tespit edildi. Battal İlgezdi hakkında Buz Rezidans dahil 32 soruşturma sürüyor.



(Sabah)