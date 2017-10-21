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Borç kavgasında tabancayla göğsünden vuruldu

İzmir'in Konak İlçesi'nde, 35 yaşındaki Mahmut Yavuz, borç-alacak yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada tabancayla göğsünden yaralandı.

  • DHA
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Olay, Kadriye Mahallesi 699 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Cihat D. ve Osman D. borç-alacak anlaşmazlığı yaşadıkları Mahmut Yavuz'un evine gitti. Evde çıkan tartışma, kavgaya dönüşünce, Yavuz kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancayla göğsünden yaralandı. Yakınları Yavuz'u kendi imkanlarıyla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Mahmut Yavuz, buradaki ilk tedavisinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınan Cihat D. ve Osman D., polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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