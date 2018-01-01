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Börekçi karıştı... İstanbul'da akılalmaz cinayet

İstanbul’da 2017’nin son cinayeti Sarıyer’de yaşandı. Yan bakma tartışmasına giren iki grup arasında çıkan kavgada 24 yaşındaki Kemal Özderya silahla vurularak öldürüldü.

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İddiaya göre; S.B ve kardeşi S.B’nin arasında bulunduğu bir grup Sarıyer Çayırbaşı’ndaki börekçide oturuyordu. Kemal Özderya’nın da arasında bulunduğu grup dün öğle saatlerinde börekçiye gelerek yan masaya oturdu. Bu sırada aralarında yan bakma tartışması çıktı. Tartışma alevlenmeden börekçide bulunanlar araya girerek her iki grubu yatıştırdı.
 
B. kardeşlerin grubu tartışma sonrası börekçiden çıkarak, otomobilleriyle börekçinin yakınındaki akaryakıt istasyonuna gitti. Diğer grupta akaryakıt istasyonuna gelince yan bakma tartışması alevlendi ve kavgaya dönüştü. S.B tabancasını çıkartarak ateş etti. Açılan ateşte Kemal Özderya vurularak hayatını kaybetti. S.B ve yanındakiler kaçtı. Olayın ardından Asayiş Şube Cinayet Büro ve Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordineli çalışma başlatarak tetiği çektiği öne sürülen S.B ve kardeşini gözaltına aldı. Emniyette tehdit, hırsızlık, mala zarar verme ve ateşli silahlar kanununa muhalefet etmekten kayıtları bulunan B. Kardeşler emniyette sorguya alındı.
 

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