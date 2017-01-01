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Borisov'dan Başbakan Yıldırım'a taziye mesajı

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, İstanbul'da bir gece kulübüne yönelik düzenlenen ve 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı nedeniyle Başbakan Binali Yıldırım'a taziye mesajı gönderdi.

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Borisov, mesajında, “Terör bir kez daha çirkin yüzünü gösterip İstanbul’u kana boğdu. Farklı ülkelerden onlarca insan kurban oldu. Bulgaristan, bu zor anda komşu ve müttefiği olan Türkiye ile dayanışma içindedir.” ifadelerini kullandı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Daniel Mitov da sosyal medya hesabından, şu mesajı paylaştı:

“İstanbul’da yılbaşı kutlaması teröristlerce kana bulandırıldı. Onlarca masum insan yaşamlarını yitirdi. Bu zor anda Türkiye Cumhuriyeti ile dayanışma içindeyiz. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralıların çabuk iyileşmelerini diliyoruz. Bulgaristan, AB ve NATO üyesi olan Türkiye’nin komşu ve dostu olarak sivillere karşı saldırıları kınayarak, terörizme karşı genel dayanışmaya katılıyor.”

- Yaralı Bulgar kadına ziyaret

Öte yandan, saldırının hedef olduğu kulüpte Bulgar vatandaşı bir kadının yaralanması nedeniyle Dışişleri Bakanlığının talimatı üzerine İstanbul’daki Bulgaristan Başkonsolosluğunda bir kriz masası oluşturuldu.

Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçisi Nadejda Neynski'nin saldırıda yaralanan Bulgar vatandaşı kadını İstanbul’da kaldırıldığı hastanede ziyaret ettiği, yaralının reanimasyon bölümünde tedavi gördüğü bildirildi.

Bu arada Dışişleri Bakanı Daniel Mitov, Türkiye’deki son saldırının ardından durumunun tehlikeli olduğunu belirterek, iptal edilemez ve ertelenemez durumların dışında Bulgar vatandaşlarının Türkiye’yi ziyaret etmelerinin tavsiye edilmediğini duyurdu. Mitov, 11 Aralık 2016'da Dışişleri Bakanlığınca yapılan güvenlik uyarılarının halen geçerli olduğunu kaydetti.

 

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