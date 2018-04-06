Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü yüzde 0,18 düşüşle 114.737,54 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 210,03 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,78, holding endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,14 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 3,17 ile iletişim oldu.

ABD'de açıklanan istihdam raporunun ardından gerileyen döviz kurlarından bulduğu destekle 115.300 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, kapanışa yakın etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek 114.500-115.000 bandında dengelendi.

Analistler, ABD'de açıklanan istihdam raporunda tarım dışı istihdamın 103 bin ile beklentilerin altında kaldığını, saatlik kazançların ise tahminler doğrultusunda yüzde 0,3 arttığını anımsattı.

Veri sonrası doların küresel piyasalarda değer kaybettiğini belirten analistler, dolar/TL'nin 4,06 sınırından 4,04'e kadar gerilediğini dile getirdi. Dolar/TL saat 18.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,11 düşüşle 4,0470'ten alıcı buluyor.

Analistler, haftaya yurt içinde cari işlemler açığı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası toplantı tutanakları ve ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin haberlerin piyasaların gündeminde olduğunu kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.500 ve 117.700 seviyelerinin direnç, 113.400 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistlerin, şubat ayı cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması 4,6 milyar dolar, 2018 sonu cari işlemler beklentisi ise 51,9 milyar dolar olarak hesaplandı.