Borsa rekor tazelerken dolar/euro çakıldı

Dolar, Merkez Bankası'nın 2 puana ulaşan sıkılaştırma adımlarına devam etmesi ve ABD Merkez Bankası'nın ileriye dönük mesajlarda Mart ayında faiz artışı yapabileceğine ilişkin belirgin bir sinyal vermemesi sonrası gelişmekte olan ülke para birimlerine artan girişlerle 10 Ocak'tan beri en düşük seviyeye geriledi. Sabah saatlerinde 3.7590 seviyesine kadar yükselen kur TDİ verisi sonrasında 3.7133 seviyesini gördü. Şu saatlerde ise yüzde 0.98 kayıpla 3.69 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise yüzde 0.63 kayıpla 3.9980 seviyesinde seyrediyor

10 OCAK'TAN BERİ EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Dolar/TL Merkez Bankası'nın 2 puana ulaşan sıkılaştırma adımlarına devam etmesi ve ABD Merkez Bankası'nın ileriye dönük mesajlarda Mart ayında faiz artışı yapabileceğine ilişkin belirgin bir sinyal vermemesi sonrası gelişmekte olan ülke para birimlerine artan girişlerle 10 Ocak'tan beri en düşük seviyeye geriledi.

TL EN İYİ PERFORMANSI GÖSTERDİ

TL dün dolar karşısında yüzde 1.2 civarında değer kazanarak gelişmekte olan para birimleri arasında en iyi performansı gösteren para birimlerinden biri oldu.

DOLAR 3.69 BANDINDA

Dün sabah itibarıyla sert bir şekilde aşağı yönlü bir seyir izleyen kur gün içinde en düşük seviye olan 3.7190'a kadar geriledi. Kapanışını ise 3.7352 seviyesinden gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde 3.7590 seviyesine kadar yükselen kur TDİ verisi sonrasında 3.7133 seviyesini gördü. Şu saatlerde ise yüzde 0.98 kayıpla 3.69 seviyesinden işlem görüyor.

EURO 4 TL'NİN ALTINDA

Euro da ABD verilerinin ardından 4'ün altına gerileyerek 3,9923'ü gördü

BORSA 88 BİNDE SEYREDİYOR!

Borsa İstanbul, ABD verilerinin ardından hızlanan yükselişi ile 21 Mayıs 2015 tarihinden bu yana ilk kez 88.000 puanın üzerine çıktı!

TRUMP'TAN DOLAR POLİTİKASINA ELVEDA SİNYALİ

Trump'ın danışmanı Peter Navarro'nun açıklamaları, yeni hükümetin yaklaşık 20 yıldır uygulanan güçlü Dolar politikasını terk etmeye hazır olduğuna dair en güçlü sinyallerden biri oldu.