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Adana'da 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kişi tutuklandı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde kağıt ve plastik toplayıcısı Hüseyin Sevim (57), erkek çocuğu E.G.'ye (14) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.

  • İHA
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İddiaya göre, 22 Mart akşamında Tuna Mahallesi'ndeki camiye yatsı namazı için giden vatandaşlar, cami yakınlarındaki boş alanda Hüseyin Sevim'i, E.G.'ye cinsel istismarda bulunurken yakaladı. Çevredekiler tarafından çağrılan polisler, Hüseyin Sevim'i gözaltına aldı.

İfadesi alınan E.G. ise Hüseyin Sevim'in daha önce de para vererek kendisine istismarda bulunduğunu söyledi. İstismar mağduru çocuğun okula gitmediği, zaman zaman Hüseyin Sevim ile atık malzeme topladığı öğrenildi. Mağdur çocuk koruma altına alınırken, istismar şüphelisi Hüseyin Sevim, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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