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Boşandığı eşini ve erkek arkadaşını bıçakladı

Samsun’da bir kişi boşandığı kadını ve yanındaki erkek arkadaşını bıçakla yaralayarak kaçtı.

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Alınan bilgiye göre, İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi’nde Murat T, 5 yıl önce boşandığı eşi Selda K. ve onun erkek arkadaşı Murat Ö. ile yolda karşılaştı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle aralarında tartışma çıktı. Murat T. bıcakla Selda K. ve Murat Ö’yü yüzünden ve çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.

Yaralılar, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Selda K’nın ameliyata alındığı ve durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Polis, otomobille kaçan Murat T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

 

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