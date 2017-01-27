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Boşanma davası açan eşini öldürüp intihar etti

Yozgat'ın Sarıkaya İlçesinde, 57 yaşındaki Seyfettin Turan, şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce kendisini terk ettikten sonra boşanma davası açan eşi 46 yaşındaki Şükran Turan'ı sokak ortasında av tüfeğiyle öldürdü, ardından aynı silahla yaşamına son verdi.

  • DHA
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Olay bugün sabah 10.00 sıralarında, Sarıkaya'nın Baran Caddesi'nde meydana geldi. Sarıkaya'da yaşayan Şükran Turan, şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce terk ettiği eşi Seyfettin Turan'dan boşanmak için dava açtı. Seyfettin Turan, boşanma davası açtığı için öfke duyduğu eşi Şükran Turan ile ilçe merkezinde karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kabanının altında taşıdığı tek kırma av tüfeğini çıkaran Seyfettin Turan, Şükran Turan'ı başından vurdu. Şükran Turan kanlar içinde yerde kalırken, Seyfettin Turan, aynı silahı çenesinin altına dayayıp, tetiğe dokundu.
 
112 Acil Servis ekipleri, sokak ortasında kanlar içinde yere kalan Seyfettin Turan ve Şükran Turan'ın yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardında Seyfettin Turan ile Şükran Turan'ın cesetleri Sarıkaya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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