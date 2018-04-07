Bosna Hersek'teki FETÖ okullarında 'İngiliz' bayrağı astılar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından ABD merkezli "Global Education" isimli kuruma satılan "Bosna Sema" Eğitim Kurumları, bir süre önce de İngiliz "Richmond Park Education" isimli başka bir kuruma devredildi.

ÇAREYİ SAHİP DEĞİŞTİRMEKTE ARADI

Özellikle Türkiye'deki darbe girişiminin ardından Bosna Hersek'te de öğrenci kaybına uğrayan ve kamuoyundaki olumsuz imajlarını değiştirmek adına ABD'li kuruma satılan anaokulu, ilkokul, lise ve üniversiteler, bu da yeterli olmayınca çareyi bir kez daha sahip değiştirmekte aradı.

Bosna Hersek'teki birçok farklı şehirde faaliyet göstermeye devam eden bu okulların yöneticileri, her fırsatta FETÖ bağlantılarını inkar etseler de okulların yeni sahibi Richmond Park Education'ın müdürü Mehmet Kolukısa'nın Danimarka'daki FETÖ bağlantılı Özel Hay Koleji'nin eski müdürü olması, ayrıca kurumun temsilcisi olarak görünen Fatih Cingöz'ün de daha önce Irak'ın Erbil şehrindeki FETÖ bağlantılı "Feza" Eğitim Kurumları'nın başında olması dikkati çekiyor.