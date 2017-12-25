Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bostancı sahilinde şoke eden görüntü

İstanbul Bostancı sahilinde çok sayıda vatoz ve çok sayıda deniz canlısı karaya vurdu. Bostancı sahilinden Kartal sahili boyunca sabah yürüyüşe çıkan vatandaşlar, bu durum karşısında şoke oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Bostancı sahilinde vatoz ve çok sayıda deniz canlısı karaya vurdu.
 
Bostancı sahilinden Kartal sahili boyunca sabah yürüyüşe çıkan vatandaşlar, şoke eden bir manzarayla karşılaştı.
 
Balıkçılar vatoz ve çok sayıda farklı deniz canlısının karaya vurduğunu gördü. Durumu şaşkınlıkla izleyen vatandaşlar, bu anları cep telefonuyla kaydetti.
 
Uzmanlar deniz suyunun aşırı soğuması nedeniyle olayın yaşanabileceğini belirtirken, olayla ilgili araştırma devam ediyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafına İsrail polisi tahammül edemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafına İsrail polisi tahammül edemedi

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi

Güneşten 350 kat daha büyük ve yavaş yavaş ölüyor

Güneşten 350 kat daha büyük ve yavaş yavaş ölüyor

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA