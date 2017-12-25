Bostancı sahilinde şoke eden görüntü
İstanbul Bostancı sahilinde çok sayıda vatoz ve çok sayıda deniz canlısı karaya vurdu. Bostancı sahilinden Kartal sahili boyunca sabah yürüyüşe çıkan vatandaşlar, bu durum karşısında şoke oldu.
İstanbul Bostancı sahilinde vatoz ve çok sayıda deniz canlısı karaya vurdu.
Bostancı sahilinden Kartal sahili boyunca sabah yürüyüşe çıkan vatandaşlar, şoke eden bir manzarayla karşılaştı.
Balıkçılar vatoz ve çok sayıda farklı deniz canlısının karaya vurduğunu gördü. Durumu şaşkınlıkla izleyen vatandaşlar, bu anları cep telefonuyla kaydetti.
Uzmanlar deniz suyunun aşırı soğuması nedeniyle olayın yaşanabileceğini belirtirken, olayla ilgili araştırma devam ediyor.
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