Botları arızalanan yabancı uyrukluları sahil güvenlik kurtardı
Balıkesir'in Edremit ilçesinden, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için denize açılan ancak botları arızalanan yabancı uyruklu 51 kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Midilli Adası'na gitmek için 21'i çocuk 51 yabancı uyruklu, ilçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Mıhlı mevkisinden lastik botla denize açıldı.
Bir süre sonra botlarının motoru arızalanan yabancı uyruklular, denizde zorlu anlar yaşadı.
Bölgede devriye görevinde bulunan "TCSG-6" bot komutanlığınca fark edilen Afganistan uyruklu 51 kişi, bulundukları mevkiden kurtarılıp Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakoluna getirildi.
Burada giyecek ve yiyecek yardımında bulunulan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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