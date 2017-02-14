Uyuşturucuyu vücutlarına sardılar ama yakalanmaktan kurtulamadılar

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından durdurulan araçta 9,5 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucuyu üzerlerine sararak gizleyen 2 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Tır Gümrük Sahası'na gelen Karadağ uyruklu E.T.'nin kullandığı yabancı plakalı otomobilde Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı rutin kontrolde sürücü ve A.A. adlı yolcuya ait valizlerde korse, sargı bezi ve uzun çorap gibi eşyalar olduğu görüldü. Şahısların hareketlerinden ve eşyalardan şüphelenen ekipler, aracı sistem üzerinden takibe aldı. Söz konusu aracın Türkiye’de bir gün kalıp çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelmesi üzerine Gümrük Muhafaza ekipleri aracı X-Ray taramasına, şahısları da üst aramasına aldı. Yapılan taramada araçta şüpheli yoğunluk tespit edilirken, şahısların üstlerinin de normalden farklı olduğu görüldü. Şüphelilerin yapılan detaylı üst aramasında E.T. isimli şahsın vücudunun sargı bezi, korse ve bant ile sarıldığı görüldü. Sargı bezi ve korse çıkarıldığında şahısların karnına, bel kısmına ve bacaklarına sabitlenmiş preslenmemiş toz halinde uyuşturucu ele geçirildi. Paketlerden alınan numunelerin narkotik madde teşhis cihazları ile yapılan analizinde maddenin eroin olduğu tespit edildi.

Olayda ele geçirilen 855 bin TL değerindeki toplam 9,5 kilo eroine, kaçak eşya taşımasında kullanılan araca ve araçta bulunan cep telefonu ve sim kartlara el konuldu. 2 şüpheli hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Mahkemeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak Edirne Cezaevine gönderildi.