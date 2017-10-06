Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Boynuna salıncak ipi dolanan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da, evde kurulan salıncakta sallanırken boynuna ip dolanan 2 yaşındaki Yusuf Efe Tangül, yaşamını yitirdi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Merkeze bağlı Gebeceler Beldesi'nde ailesinin eve kurduğu salıncakta sallanan Yusuf Efe Tangül'ün boynuna, iddiaya göre ip dolandı. Durumu fark eden ailesi, ipi keserek minik Yusuf Efe'yi salıncaktan indirdi. Nefes almakta güçlük çeken Yusuf Efe için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülen Yusuf Efe Tangül, yaşamını yitirdi.
 
Yusuf Efe'nin cansız bedeni otopsi için morga gönderilirken, olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
8 ilde 34 ev soyan hırsızlar kamerada

8 ilde 34 ev soyan hırsızlar kamerada

150 bin pet şişe ile kendi adasını inşa etti

150 bin pet şişe ile kendi adasını inşa etti

Türkiye'nin en çok satan otomobil markası belli oldu

Türkiye'nin en çok satan otomobil markası belli oldu

Efsane film karakterlerinin gerçek yüzleri

Efsane film karakterlerinin gerçek yüzleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA