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Boynundaki atkıyı tohum makinesine kaptıran kişi öldü

Uşak'ta boynundaki atkıyı tohum makinesine kaptıran kişi öldü.

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Muammer Arıoğlu, Selvioğlu Köyü Hıdırlar Mahallesi'ndeki evinin önünde tohum makinesiyle çalışmaya başladı.

Bu sırada Arıoğlu'nun boynundaki atkı makinenin dönen parçalarına takıldı.

Makineye kapılan Arıoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yakınları tarafından makineden kurtarılan Arıoğlu'nun öldüğü belirlendi.

Arıoğlu'nun cesedi savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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