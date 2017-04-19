Bozdağ: CHP referandum yenilgisine mazeret arıyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halkoylamasıyla ilgili Twitter üzerinden açıklama yaptı. Referandum için YSK'ya yapılan eleştirileri değerlendiren Bozdağ, "Halkoylamasındaki başarısızlığını örtmek için CHP, görevini şeffaf, doğruluk ve dürüstlük içinde yapan YSK'yı suçlamaktadır. Bu, haksızlıktır." ifadelerini kullandı.

Bekir Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye'de seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır (Anayasa, md.79/1). Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama görevi Yüksek Seçim Kurulunundur. Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz(Anayasa,md.79/2).

"YSK TAKDİR TOPLAMIŞ BİR GÜVEN MÜESSESESİDİR"

Bilinmeli ki YSK, bütün seçimleri, şeffaf ve hukuka uygun bir biçimde yönetmiş, ulusal/uluslararası takdir toplamış, bir güven müessesesidir. Sandık Kurulu, İlçe Seçim Kurulu, İl Seçim Kurulu ve YSK'da kanun gereği partilerin görevlendirdiği temsilcileri vardır. Sandıktaki işlemler, oyların sayım ve dökümü, parti temsilcilerince yapılır ve yapılan her işlem bunların ıslak imzası ile tutanağa bağlanır. Sandıktan çıkan oyların dağılımını gösteren tutanak, parti temsilcilerince imzalanır, bu tutanağın bir örneği de parti temsilcisine verilir. İlçe Kurulunda tutanakların birleştirilmesi ve sonucunun ıslak imza ile tutanağa bağlanması da bizzat parti temsilcilerince yapılır.

"TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMLERİ LEKELEMEK İMKANSIZDIR"

Sandık sonucunu gösteren tutanaklar, YSK tarafından parti genel merkezlerine de elektronik ortamda açılmaktadır. Yüksek Seçim Kurulu, bu sürecin organizasyonunu yapar, seçim süresince ve seçim sonrasında yapılan itiraz ve şikayetleri kesin karara bağlar. Mevcut mevzuat/uygulama dikkate alındığında Türkiye'deki seçimleri, fiilen ve hukuken lekelemek imkansızdır. Bu, herkesin bildiği gerçektir. Türkiye'nin en iyi ve en doğru yaptığı işlerden biri de seçimlerdir.

"CHP HALKOYLAMASINDAKİ BAŞARISIZLIĞINI ÖRTMEK İÇİN YSK'YI SUÇLUYOR"

YSK, bütün seçimleri başarıyla yönetmiş bir güven müessesesidir. Halkoylamasındaki başarısızlığını örtmek için CHP, görevini şeffaf, doğruluk ve dürüstlük içinde yapan YSK'yı suçlamaktadır. Bu, haksızlıktır. CHP, halkın iradesine saygı duymalı, başarısızlığını YSK'ya yüklemekten vazgeçmeli ve başarısızlığının nedenlerini kendinde aramalıdır.