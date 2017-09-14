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Bozdağ: FETÖ elebaşının vatandaşlıktan çıkarılmasıyla ilgili Bakanlar Kurulu'na teklif gelmedi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: (FETÖ elebaşı Gülen'in de arasında bulunduğu 130 kişinin vatandaşlıktan çıkarılma kararlarının Resmi Gazete'de yayımlanması) Bu ne zaman olur veya olur mu, olmaz mı bunu tamamen Bakanlar Kurulu takdir edecektir. Bakanlar Kuruluna bunun teklifini İçişleri Bakanlığının yapması gerekiyor, kural gereği. Şu anda Bakanlar Kurulumuza bu yönde henüz bir teklif gelmedi, geldiği zaman Bakanlar Kurulu onun değerlendirmesini yapar.

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 Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AA Editör Masası toplantısında, editör ve muhabirlerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayarak, son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

FETÖ elebaşı Gülen'in de arasında bulunduğu 130 kişinin vatandaşlıktan çıkarılma kararlarının Resmi Gazete'de yayımlanması konusunda, Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Bu ne zaman olur veya olur mu, olmaz mı bunu tamamen Bakanlar Kurulu takdir edecektir. Bakanlar Kuruluna bunun teklifini İçişleri Bakanlığının yapması gerekiyor, kural gereği. Şu anda Bakanlar Kurulumuza bu yönde henüz bir teklif gelmedi, geldiği zaman Bakanlar Kurulu onun değerlendirmesini yapar."

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, devam eden davalar hakkında da, "Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri gerek darbe teşebbüsü gerekse örgüt üyeliği davalarında örgütün ortaya koyduğu savunma stratejisine yüzde 99 uyuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

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