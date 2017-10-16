Bozdağ’dan Bakan Kaya’nın eşine yönelik eleştirilere cevap: Bu çok açık bir itibar suikastıdır

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın ailesine yönelik bir televizyon kanalında yapılan ithamları değerlendiren Bekir Bozdağ, “Bu çok açık bir itibar suikastıdır, hukuksuzluktur, iftiradır ve ahlaksızlıktır” dedi. Bozdağ, yapılan suçlamalara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bir televizyon kanalında gazetecilik, televizyonculuk meslek etik ve ahlak ilkeleri ile bağdaşmayan büyük bir iftirada bulunuldu. Bu iftirayı yapanları ve bu iftiranın dillendirilmesine zemin hazırlayanları şiddet ve nefretle kınıyorum. Bu çok açık bir itibar suikastıdır, hukuksuzluktur, iftiradır ve ahlaksızlıktır. FETÖ ile en etkin mücadele eden Cumhuriyet döneminin tek hükümeti AK Parti hükümetleridir. Bundan önceki dönemlerde FETÖ terör örgütü ile mücadele etmiş tek bir Cumhuriyet hükümeti var mı? Yok. İlk defa bu terör örgütü ile mücadele eden ve mücadelesini ülkenin bekası için önemseyen hükümet AK Parti hükümetidir. Başka bir zamanda mücadele vardı da biz mi görmedik. Birilerinin bunu açıklaması lazım. Dershaneleri kim kapattı, FETÖ’ye darbeleri kim vurdu, örgütün darmadağın olmasını hangi hükümet sağladı? CHP mi sağladı yoksa başka bir hükümet mi sağladı? Herkesin çok net ve samimi olması lazım. AK Parti hükümetlerini FETÖ’ye karşı yaptığı etkin mücadele nedeniyle birileri suçlamaya kalkıyorsa bu FETÖ terör örgütünün ağzıdır. Bu mücadeleyi sulandırmak için yapılan iftiraların bir parçasıdır. Televizyon kanalı ve bu kanalda sunuculuk yapanlar bilerek veya bilmeyerek bu örgütün propagandasına kendilerini alet ettirmektedirler. Saygın insanlara haksız bir şekilde saldırmak büyük bir ahlaksızlıktır. Bu ahlaksızlığı, hukuksuzluğu yapanları, bu itibar suikastını yapan cellatları bir kez daha kınıyorum. Sayın Bakanımız bu iftirayı yapanlarla ilgili hukuk önünde hesaplaşacağını ifade etti. Avukatları Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Fatma Betül Sayan Kaya, FETÖ ile mücadele konusunda her zaman dirayeti ile temayüz etmiş birisidir, boşanma söz konusu değildir, eşi ile ilgili söylenenler de birer iftiradır. Bu iftirayı dillendirenler büyük bir suç işlemişlerdir ve vebal altındadırlar.