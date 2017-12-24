Bozdağ'dan 'Diyanet'e personel alımı' açıklaması: Resmi alım ilanı yapılacak
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığının personel alımına ilişkin resmi alım ilanı yapacağını bildirdi.
- AA
Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan Binali Yıldırım'ın "Diyanet İşleri Başkanlığına 9 bin 500 personel alınacağını" söylediğini hatırlattı.
Başkanlığın yakında resmi alım ilanı yapacağını belirten Bekir Bozdağ, alınacak personelin ise 6 bin imam hatip, 3 bin Kur'an kursu öğreticisi ve 500 müezzin kayyım olacağını kaydetti.
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