Brahmos, hizmet ömrü uzatımı doğrulama denemesinden başarıyla çıktı
Hindistan Savunma Bakanlığı, hizmet ömrünün uzatılması için Brahman füzeleriyle deneme atışı gerçekleştirildiğini belirtti.
Bildiride, süpersonik seyir füzesinin BrahMos'un Balasore, Odisha'daki Entegre Atış Alanında başarılı bir şekilde test edildiğini açıklandı. Hareketli Otonom Lançer’den gerçekleşen test atışı zorlu hava şartlarında hizmet ömrü uzatımı için Hint Ordusu’nun öne sürdüğü şartların bir parçasıydı.
Açıklamaya göre, hassas füzesi daha önceden belirlenen yörüngeyi takip etti ve kritik bileşenler mükemmel bir şekilde çalıştı.
(C4Defence)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.