Brezilya'daki Venezuelalı göçmenler ülkelerine geri dönüyor

Eyalet başkenti Boa Vista'da geçen hafta silahlı soygun sırasında bir kişiyi öldüren Venezuelalı gencin halk tarafından linç edilmesinin ardından, şehirdeki Venezuelalı göçmenler hayatlarından endişe etmeye başladı.

Ülkelerindeki ekonomik ve siyasi krizden kaçan göçmenlerin, son günlerde sınır bölgesinden ülkelerine geri döndüğü, Venezuela hükümetinin, geri dönen gruplar için sınıra otobüs seferleri düzenlediği belirtildi.

Hükümet daha önce Peru ve Ekvador'a göç eden vatandaşlarının dönüşü için özel uçak seferleri düzenlemişti.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, son 3 yılda ülkedeki ekonomik kriz, kıtlık ve siyasi çatışmalardan kaçan 2,3 milyon Venezuelalı komşu ülkelere göç etti.