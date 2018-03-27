Brimstone havadan satıha füzelerin hizmet ömrünü 2030'a kadar uzatıyor
Birleşik Krallık, MBDA ile Brimstone havadan satıha füzelerin hizmet ömrünü 2030'a kadar uzatmak amacıyla kabiliyet idame programı (capability sustainment programme/CSP) kapsamında 565 milyon Dolarlık bir sözleşme imzaladı. Program kapsamında MBDA, Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri envanterinin yenilenmesi için yeni Brimstone füzeleri üretecek.
Yeni üretilecek Brimstone füzeleri, Çift Modlu SAL/milimetrik dalga (mmW) arayıcı başlık, geliştirilmiş otomatik pilot, darbeye duyarsız mühimmat uyumlu roket motoru ve savaş başlığı dahil olmak üzere, Brimstone'un zaman içinde geçtiği modernizasyon çalışmaları sonrasında edindiği bir dizi temel kabiliyeti içerecek.
(C4Defence)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.