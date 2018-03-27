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Brimstone havadan satıha füzelerin hizmet ömrünü 2030'a kadar uzatıyor

Birleşik Krallık, MBDA ile Brimstone havadan satıha füzelerin hizmet ömrünü 2030'a kadar uzatmak amacıyla kabiliyet idame programı (capability sustainment programme/CSP) kapsamında 565 milyon Dolarlık bir sözleşme imzaladı. Program kapsamında MBDA, Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri envanterinin yenilenmesi için yeni Brimstone füzeleri üretecek.

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Yeni üretilecek Brimstone füzeleri, Çift Modlu SAL/milimetrik dalga (mmW) arayıcı başlık, geliştirilmiş otomatik pilot, darbeye duyarsız mühimmat uyumlu roket motoru ve savaş başlığı dahil olmak üzere, Brimstone'un zaman içinde geçtiği modernizasyon çalışmaları sonrasında edindiği bir dizi temel kabiliyeti içerecek.
 
(C4Defence)

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