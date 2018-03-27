Brimstone havadan satıha füzelerin hizmet ömrünü 2030'a kadar uzatıyor Birleşik Krallık, MBDA ile Brimstone havadan satıha füzelerin hizmet ömrünü 2030'a kadar uzatmak amacıyla kabiliyet idame programı (capability sustainment programme/CSP) kapsamında 565 milyon Dolarlık bir sözleşme imzaladı. Program kapsamında MBDA, Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri envanterinin yenilenmesi için yeni Brimstone füzeleri üretecek.