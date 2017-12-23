İsrail'in gözaltına aldığı 3 Türk vatandaşı mahkemeye çıkarılacak
İsrail polisi tarafından cuma günü akşam namazından sonra Mescid-i Aksa'nın Kattanin (Pamukçular) Kapısı'nda yaşanan arbedede gözaltına alınan iki Türk vatandaşı ile daha önce hakkında gözaltı işlemi uygulanan başka bir Türk vatandaşı bugün akşam saatlerinde mahkemeye çıkarılacak.
- İHA
İsrail Polisi tarafından gözaltına alına kişilerin Brüksel’deki Türk iş adamları Mehmet Gargılı ve Abdullah Kızılırmak ile Adem Koç olduğu belirtildi. Mehmet Gargılı Cumhurbaşkanlığı sistemi referandumunda kamyonları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resimleriyle kaplayarak, Belçika’nın, Türk siyasetçilerinin konuşma yasağını protesto etmek için Brüksel’de dolaştırırken PKK’lılar tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan da Brüksel temasları sırasında Mehmet Gargılı’yı kabul ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunmuştu.
İsrail'de gözaltına alınan 3 Türk için Belçikalı ve Türk makamların devreye girdiği kaydedildi.
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