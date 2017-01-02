Brüksel'deki NATO Karargahı'ndan İstanbul'a destek
İstanbul'daki ünlü gece kulübüne düzenlenen ve ez az 39 kişinin öldüğü saldırı nedeniyle Brüksel'deki NATO Karargahı'nın önündeki bayraklar yarıya indirildi.
NATO, Türkiye'yle dayanışmasını bayrakları yarıya indirerek gösterdi. İstanbul saldırısını, olayın hemen ardından sosyal medyada kınayan ve Türkiye'yle dayanışma vurgusu yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bayrakların yarıya indirilmesini önerdi.
Bunun üzerine NATO Karargahı önündeki NATO ve ittifak üyelerinin bayrakları yarıya indirildi. Bayraklar iki gün yarıda indirilmiş olarak kalacak.
NATO daha önce de Atatürk Havalimanı'na düzenlenen terör saldırılarının ardından bayrakları yarıya indirmişti.
Fransa, Belçika ve Almanya'daki saldırıların ardından da NATO'da aynı karar alınmıştı.
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