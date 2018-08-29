Brunson davasının gizli tanığı: PKK'lılar kilisede toplandı

Dava dosyasındaki tanıklardan M.C, 20 Temmuz 2017 tarihli ifadesinde, 13 yıl önce İzmir'deki Yeni Doğuş Kilisesi'nde hristiyan olduğunu, o tarihten bugüne kadar düzenli olarak kilisede tertiplenen ibadetlere katıldığını anlatıyor. M.C, 2007 yılında Alsancak semtinde bulunan Diriliş Kilisesi'nde Rahip Brunson ve Erik Wiger ile tanıştığını, Wiger'in sürekli yurt dışına gidip geldiğini ve Kürtleri Hıristiyanlaştırmak için çalıştığını öne sürerek, iddialarını şöyle sıralıyor:

"Bu şahısların (Brunson ve Wiger) Kürt halkına yönelik çok ciddi planlarının olduğunu gitmiş olduğum ibadetlerde açıkça görüyordum. Kürt halkıyla çok ilgileniyorlardı. Erik Wiger Türkiye'ye geldiğinde özellikle Güneydoğu illerinde faaliyet yürütmekteydi. Bunu da bu şahsın Türkiye'de görüştüğü ve kendisinin de Hıristiyan olduğu, ayrıca Deniz Kuvvetleri'nde subay veya uzman olarak hatırladığım M.T'den duydum. Brunson ve Erik Wiger isimli şahısların Amerikan istihbarat birimlerine çalıştığını düşünüyorum. Bu şahıslar Türkiye'de bulunan Kürtlere her zaman destek oluyor ve Güney Kürdistan'ın kurulacağını söylüyorlardı."

PKK'NIN DAĞ KADROSUNDAN

Gizli tanık "Göktaşı" da, Brunson ve PKK arasında bağlantı olduğunu öne sürüyor. Göktaşı'nın öne sürdüğü iddialar arasında, Diriliş Kilisesi'ne yoğun olarak Suriyeli göçmenler ile Kürtlerin geldiği, bu kişilerin liderliğini Suriyeli Mehmet ile B.Y isimli şahsın yaptığı, iki şahsın da PKK'nın dağ kadrosundan olduğu ve örgüt propagandası yaptıkları iddiası yer alıyor.

Göktaşı, "Emin" isimli soyismini bilmediği şahsın düzenli olarak kiliseye geldiği halde birden ortadan kaybolduğunu, kiliseye gelip giden "Agit" isimli bir şahsın da 67 ay kiliseye gidip geldikten sonra birden ortadan kaybolduğunu, şahısların PKK'nın dağ kadrosuna gidip geldikleri şüphesi taşıdığını öne sürüyor. Gizli tanık, kilisede tarihi önceden belli olmadan liderler toplantısı yapıldığı, bu toplantıya cemaatten kimsenin giremediğini, bu toplantıların bazen Brunson'ın evinde yapıldığı ve toplantıya Brunson'ın eşi Norin, Kürt liderleri B.Y, Suriyeli Mehmet, Agit'in katıldığı iddia ediliyor.

PKK SEMPATİZANININ ETKİSİNE GEÇTİ

Göktaşı, Brunson'ın cezaevine girdiktan sonra kilisenin B.Y isimli PKK'lı papazın etkisine geçtği B.Y'nin PKK yanlısı faaliyetler içerisinde bulunduğu, Suriye'deki Kürt ve Hristiyanlara İncil öğretmek için yüzlerce Arapça İncil ve referans kitap bastırıldığı, bu kitapların M.Y isimli firmada bastırıldığını tahmin ettiğini öne sürüyor.

FETÖ BAĞLANTISI

Bayraklı ilçesindeki St. Antuan Kilisesi'nde 2005-2011 arası yardımcı papaz olarak görev yapan G.D ise Diriliş Kilisesi'ndeki ayinlere bazı PKK sempitazanlarının örgüt sembolü içeren tişörtlerle geldiğini, PKK sempatizanı şahısların örgüt lehine konuşmalarda bulunduğu öne sürüyor. İddianamede ayrıca, G.D'ye İzmir'deki FETÖ elemanlarına yönelik deşifre çalışmaları kapsamında fotoğraflar gösterildiği, yurt dışında bulunan FETÖ'cü M.S. ve terör örgütünün sözde Ege bölge sorumlusu Bekir Baz'ın yardımcısı olan şahsın, Brunson ile yakın temas kurduğunun tespit edildiği öne sürülüyor.

(Milliyet)