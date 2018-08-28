Brunson'un "manevi oğlum" dediği Ahmad'ın terör örgütü PKK ile temas sağladığı ortaya çıktı
İzmir'de ev hapsinde tutulan ABD'li Rahip Brunson hakkındaki iddianamede yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İddianamede, 'Mohammad Ahmad' adlı kişinin Rahip Brunson'ın manevi oğlu olduğu bilgisi yer aldı. Ahmad'ın, Brunson adına terör örgütü YPG ve PKK ile temas sağlayan kişi olduğu öne sürüldü
Belçika’da “Dera Kurden Mesihi Belçika” adlı kilisede pastör olarak faaliyetlerini sürdüren Mohammad Ahmad, lakabının “Mardini Dilbirin” olduğunu bizzat kendi sosyal medya hesabından belirtirken, yaptığı paylaşımda FETÖ elebaşı Gülen’den “Türk din adamı” olarak bahsediyor. Ahmad, şahsi sosyal paylaşım sitesinde casuslukla suçlanan Brunson’a sahip çıkarak, “İzmir’in Alsancak semtinde bulunan Diriliş Kilisesi’nin Pastörü (Andrew Brunson), Türk din adamı (Fethullah Gülen) arasında ilişki var bahanesiyle bir süre önce devlet tarafından gözaltına alındı, aynı zamanda yaklaşık iki buçuk yıl hizmet veren (Kurdên Mesîhî) kilisemiz, Kürt kimliğimizden dolayı devletin baskısıyla kapatılmıştır! İzmir’de bulunan Kürt Hıristiyan kardeşlerimizi korkutan ve kilisenin kapatılmasına neden olan bu eylemi kınıyoruz. Kürt halkı ve Kürt Hıristiyanları dualarınızda unutmayınız” ifadelerini kullanıyor.
ABD’li rahip Brunson’ın manevi oğlu olduğu belirtilen Mohammad Ahmad, Brunson’la birlikte bir araya geldikleri kişilerin ve Kürt Hıristiyan kiliselerinin fotoğraflarını da paylaşmış.
(Milliyet)
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