BTK demiryolu hattında ilk resmi sefer 30 Ekim'de Bakü'den başlatılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bakanlıkta düzenlenen, TCDD Taşımacılık AŞ ile OMSAN Lojistik AŞ arasında lokomotif ve vagon kiralanmasına ilişkin işbirliği protokolü imza törenine katıldı.

TCDD Taşımacılık AŞ'nin 1 Ocak'tan itibaren fiilen faaliyete başladığını anımsatan Arslan, "Şimdi de demiryollarında ülkemizin ilk özel sektör şirketiyle tanışıyoruz. OMSAN Lojistik AŞ, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'ne başvurması sonucunda 'ilk özel demiryolu tren işletmecisi' statüsüne sahip şirket oldu. Şirket, TCDD Taşımacılık AŞ'den Demirdağ-İskenderun parkurunda yapılacak cevher taşımalarında kullanılmak üzere 15 adet elektrikli lokomotif ve 350 adet cevher vagonu kiraladı." diye konuştu.

BTK'nın resmi açılışı 30 Ekim'de

Testleri devam eden Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattında çok önemli aşamaya geldiklerini belirten Arslan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla, 30 Ekim'de Bakü'den ilk resmi tren seferimizi başlatacağız. Tren, kesintisiz şekilde yeni hattan Kars'a kadar gelecek. Sonrasında yükü nereye götürmek isterlerse, ister Akdeniz'e indirsinler, isterlerse kesintisiz şekilde ülkemizin en batı ucuna, Avrupa'ya göndersinler. Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Gürcistan yetkililerinin katılımı ile inşallah ilk resmi seferi başlatmış olacağız. Böylece hattı açmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Özel sektöre serbestleşme çağrısı

Özel sektör şirketlerinin demiryollarının serbestleşme süreciyle yakından ilgilenmesini mutlulukla karşıladıklarını bildiren Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: