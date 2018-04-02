Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

BTK dolandırıcılık amaçlı SMS'leri takibe aldı

BTK, yasa dışı bahis, kumar, cinsel içerikli ve dolandırıcılık amaçlı toplu SMS'ler konusunda gelen şikayetler üzerine takip başlattı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK), usulsüz bahis, kumar, cinsel içerikli ve dolandırıcılık amaçlı toplu SMS'lere karşı takip başlatıldı.
 
AA muhabirinin, BTK'den aldığı bilgiye göre, toplu SMS hizmetine ilişkin kurum tarafından yapılan düzenlemelere uymayan, usulsüz bahis, kumar, cinsel içerikli ve dolandırıcılık amaçlı SMS'ler konusunda son dönemde gelen şikayetler arttı. Yapılan başvurularda, söz konusu SMS'lerin bazı işletmeciler aracılığıyla rahatsız edecek boyutta gönderildiği belirtildi.
 
Bunun üzerine çalışma başlatan BTK tarafından işletmecilere, "düzenlemelere aykırı faaliyette bulunulmasına, usulsüz içeriğe ve biçime sahip SMS gönderimi aracılığına asla müsaade edilmeyeceği" uyarısında bulunuldu.
 
Çalışma kapsamında, birçok işletmeciye idari yaptırım uygulanırken, düzenlemelere aykırı faaliyette bulunan bazı işletmecilerin yetkileri iptal edildi, bazılarının faaliyetleri kısıtlandı veya durduruldu.
 
Kurum tarafından başlatılan inceleme kapsamında bazı işletmecilerden de açıklama istendi.
 
Usulsüz bahis, kumar, cinsel içerikli ve dolandırıcılık amaçlı SMS'lere yönelik ilave tedbirlerin alınması için çalışma yapan kurum, toplu SMS konusunda faaliyet gösteren işletmecilerle gerçekleştirilen toplantıda, faaliyetlerin çizilen yasal çerçevede yürütülmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.
 
Kurum tarafından dolandırıcılık amaçlı, kumar, yasa dışı bahis gibi usulsüz içerikte ve biçimde SMS'leri gönderen, gönderimine aracılık eden kişi ve işletmecilere, başta yetkilendirme iptalleri olmak üzere en ağır idari para cezalarının uygulanacağı iletilerek, söz konusu usulsüzlüklere ilişkin suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
BBC muhabiri vatan haini Can Dündar´ı yerin dibine soktu! İşte o anlar

BBC muhabiri vatan haini Can Dündar´ı yerin dibine soktu! İşte o anlar

Artık pasaport ve ehliyet işlemleri nüfus müdürlüklerinde yapılacak

Artık pasaport ve ehliyet işlemleri nüfus müdürlüklerinde yapılacak

Başkomutan sınırda

Başkomutan sınırda

Ortadoğu'nun sırrı çözülemeyen şekilleri

Ortadoğu'nun sırrı çözülemeyen şekilleri

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA