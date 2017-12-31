BTK'dan WhatsApp açıklaması: Küresel boyutta teknik bir arıza
BTK'dan WhatsApp açıklaması: Küresel boyutta bir teknik arıza olduğu raporlandı. Ülkemiz de bu kesintiden etkilenmekte
BTK'dan WhatsApp açıklaması: Küresel boyutta bir teknik arıza olduğu raporlandı. Ülkemiz de bu kesintiden etkilenmekte.
WhatsApp'ta erişim sorunu yaşandı
Milyonlarca insanın kullandığı popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a bir süre erişim sağlanamadı. BTK Başkanı Sayan "Whatsapp servislerinde küresel boyutta bir teknik arıza olduğu USOM tarafından raporlandı. Ülkemiz de bu kesintiden etkilenmekte. 2018 Yerli ve milli yazılımların yılı olacak. Mutlu yıllar" ifadelerini kullandı.
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