BTK'dan yeni siber saldırı 'Petya' uyarısı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK), küresel siber saldırılardan etkilenmemek için Windows sistemlerinde güncellemelerin ve güvenlik yamalarının yapılması, güncel bir antivirüs kullanılması, phishing e-postalarına karşı dikkatli olunması ve eklerinin açılmaması uyarısında bulunuldu.

BTK Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinden (USOM) derlenen bilgilere göre, "WannaCry"dan sonra Petya adlı ikinci fidye zararlı yazılımı küresel bir siber saldırı dalgası oluşturdu. BTK-USOM yetkilileri, birçok ülkede bilgisayar sistemlerini olumsuz etkileyen zararlı yazılımın kullandığı sistem açıklığı, saldırı yöntemleri ve alınacak önlemler konusunda mart ayından beri önleyici çalışmalar yapıldığını belirterek, vatandaşlarla kurum ve kuruluşlardaki sistem yöneticilerinin dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

WannaCry, zararlı yazılımına benzer şekilde sistemlere zarar veren Petya zararlı yazılımının başlangıçta oltalama e-postaları ile iletildiği ve güncel olmayan Windows sistemlerindeki SMB servisinin zafiyetinden (Windows dosya paylaşım servisi, SMB-Server Message Block) faydalanarak yayıldığı kaydedildi.

ŞİFRELENEN SİSTEMİN AÇILMASI İÇİN FİDYE OLARAK BİTCOİN TALEP EDİYOR

Tespitlere göre, Petya zararlı yazılımı Microsoft Office'deki bir zafiyetten (CVE-2017-0199) yararlanılarak ofis dokümanları içine yerleştirildi ve sahte e-postalar ekinde gönderildi. WannaCry zararlı yazılımında da olduğu gibi bulaştığı sistemleri şifreleyerek kullanılamaz hale getiren Petya zararlısı, şifrelenen sistemin açılması için fidye olarak Bitcoin talep ediyor.

BTK tarafından söz konusu saldırılardan etkilenmemek için Windows sistemlerinde gerekli güncellemelerin ve güvenlik yamalarının yapılması, güncel bir antivirüs programının kullanılması, SMB servisinin gerekmediği durumlarda kapatılması, merak uyandıran phishing e-postalarına karşı dikkatli olunması ve eklerinin açılmaması tavsiye edildi.