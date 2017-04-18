MHP'li Erhan Usta: Bu alçak kalkışmayla ancak OHAL şartlarında mücadele edilebilir

Usta, TBMM Genel Kurulunda, OHAL'ın uzatılmasına ilişkin tezkerenin görüşmelerinde MHP Grubu adına söz aldı.

15 Temmuz darbe girişiminin bütün siyaset kurumlarına, Türk devletinin kuruluş esaslarına ve son tahlilde, milletin tamamına yapıldığını kaydeden Usta, önceki üç karar gibi bu tezkereyi de desteklediklerini dile getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve kamu kurumları içinde 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimine adı karışan, göz yuman veya görevinin sorumluluklarına riayet etmeyen kim varsa devlet kurumlarından ayıklanmasının yerinde olduğunu ifade eden Usta, "Ancak bu tespitlerin bir soruşturmaya dayanması ve soruşturma süreçleriyle somutlaştırılması gerekmektedir. Yeterli inceleme ve soruşturma yapılmadığı için boşu boşuna kimsenin itibarıyla ve saygınlığıyla oynanmamalıdır." diye konuştu.

Bu alçak kalkışmayla yapılacak mücadelenin de ancak OHAL şartlarında mümkün olabileceğinin değerlendirildiğini belirten Usta, "FETÖ'yle birlikte PKK, IŞİD ve diğer terör örgütlerinin kamudaki yapılanmalarının da ortaya çıkarılması ve bunlarla irtibatı ve iltisakı bulunanların görevlerine son verilmesi için daha etkili bir mücadele yürütülmesini de gerekli görmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "İspiyon fırsatçılığına izin verilmesin"

İtiraz mekanizmalarının sağlıklı bir şekilde ve talepler ciddiye alınarak işletilmesi ve bu doğrultuda ortak bir usul belirlenmesi gerektiğini belirten Usta, şunları söyledi:

"Olan yine garibana oldu düşüncesi kamuoyunda oluşmamalı, bu süreçte kazanılan halk desteği kaybedilmemeli, devlete olan inanç bu sebeple zedelenmemelidir. Haksız ve mesnetsiz yere açığa alınan veya ihraç edilenler mağduriyet yaşamadan eski konumuna getirilmelidir. OHAL’in uzatılması bu açıdan da önemlidir. Devletimizin bunları tespit edebilecek, doğruyla yanlışı ayırabilecek ve gerçek suçluyu yakalayarak mazlumu mağdur etmeyecek gücü ve yeteneği olduğuna inanıyoruz. Yeter ki yönetsel hatalar yapılmasın, siyasi ve ideolojik koruma anlayışı içinde hareket edilmesin ve ispiyon fırsatçılığına izin verilmesin.

FETÖ'nün devlete yoğun bir şekilde sızmaya, devleti ele geçirmeye çalıştığı sırada yapılan ikazlara rağmen bunun fark edilememesi ya da görmezden gelinmesi öngörüsüz bir yönetimin sergilendiğini göstermektedir. Bu nedenle ülke yönetiminde gösterilen zaafın tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması, kastı ve ihmali olan her alandaki sorumluların tespit edilmesi, Türkiye'nin ve Türk milletinin huzurlu ve güvenli geleceği ve güçlü bir demokrasisinin inşası için gerekli bulunmaktadır. Demokrasimiz üzerinde o dolaşan kara bulutları kovmak ve antidemokratik eğilimlerin önünü kesmek siyasetçilerin önde gelen sorumluluğudur. Bugünlerde birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmemizin bu sorumluluğun gereği, aynı zamanda tarihi bir zorunluluk olduğuna inanıyoruz. Zira devletin ve milletin bekası her türlü siyasi gayenin üstündedir."