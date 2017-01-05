Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, İzmir'deki terör saldırısına ilişkin "Hiçbir aşağılık saldırı birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi bozamayacak. Bu alçak saldırıları milletçe yok edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, İzmir’deki terör saldırısını nefretle kınadığını belirtti.

Ülke olarak son dönemde terörle etkin mücadeleyi hiçbir gücün kesintiye uğratamayacağına dikkati çeken Palandöken, "Hiçbir aşağılık saldırı birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi bozamayacak. Yeter artık. Bu alçak saldırıları milletçe yok edeceğiz. Terörün kökü kazınacak. Bu eylemler teröristlerin son çırpınışlarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın da yazılı açıklamasında, terörün sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın öncelikli sorunu olduğunu ifade etti. Bu soruna karşı dünya ülkelerinin bir araya gelerek güç birliği yapması gerektiğini vurgulayan Apaydın, terörün arkasındaki ülkelerin ise zaman kaybetmeden terörü desteklemekten vazgeçmesi gerektiğini kaydetti. Apaydın, şöyle devam etti: "Terörü yapanların amacı da ülkemizi terör ülkesi olarak göstermektir. Ancak şu unutulmamalı ki olay yeri Türkiye olabilir ama terör sadece Türkiye’yi değil, diğer ülkeleri de beraberinde vurmaktadır. Bir başka önemli konu ise teröre karşı sürekli yazılı açıklama yapıp ön planda olan ülkeler nedense açıklamalarını fiiliyata dönüştüremiyorlar. Bunun en son örneğini DEAŞ’a karşı yürütülen mücadelede ülkemizin yalnız bırakılması ile gördük. Gelin hep beraber elimizi taşın altına koyalım ve hep birlikte bu aşağılık terör belasından hep beraber kurtulalım. Türk şoför camiası olarak vahşi saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Cemal Yükselen ise terörün hedefine ulaşmasına asla izin vermeyeceklerini belirterek, "Toplumsal huzurumuzu, birlikteliğimizi bozamayacaklar, geleceğe olan inancımızı sarsamayacaklar. Ülke olarak birbirimize kenetlenerek bu saldırıları yok edeceğiz. Ülkemizi birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde bir arada tutan en önemli kurucu değerimiz olan Cumhuriyetimize ve ülkemize her zamankinden daha fazla sahip çıkacağız." görüşüne yer verdi.