Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bu fotoğraftan sadece 15 dakika sonra trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

Antalya’da otomobilin çarpması sonucu yaşamını kaybeden 76 yaşındaki şahsın ölmeden 15 dakika önce itfaiye personeli olan oğlu ile hatıra fotoğrafı çektirdiği öğrenildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Antalya’nın Kepez ilçesinde bugün öğlen saatlerinde Hatice T.'nin (24) kullandığı 07 MCK 49 plakalı otomobilin çarptığı 76 yaşındaki Nasuh Kaya’nın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazada acı bir detay ortaya çıktı. Yaşlı adamın kazadan 15 dakika önce Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Müdürlüğünde görevli olan oğlu Erdal Kaya’yı ziyaret ederek fotoğraf çekildiği ortaya çıktı. 

Güvenlik kameralarına yansıyan kaza anında ise otomobilin çarptığı yaşlı adamın metrelerce havaya fırlayıp beton kanaldaki zemine düştüğü görüldü. Görüntülerde elindeki poşetle kaldırımda bir müddet duran Nasuh Kaya, karşıdan gelen yayanın geçmesiyle birlikte caddeye doğru hareket ediyor.

Bu sırada ileriden hızla geldiği görülen Hatice T.’nin kullandığı araç yaşlı adama çarpıyor ve metrelerce havaya fırlatıyor. Yaşlı adamın aracı görüp koşarak kaçmaya çalışması da görüntülere yansırken, yaşlı adam çarpmanın ardından beton kanaldaki zemine düşüyor. Araç ise kazanın gerçekleştiği yerin yaklaşık 50 metre ilerisinde durabiliyor. Kaza sonrası kadın sürücü polis tarafından gözaltına alınırken, yaşlı adamdan geriye ise lastik ayakkabıları ile taktığı bere kaldı. Polis tarafından kaza yerinden alınan eşyalar ailesine teslim edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Burseya Dağı´ndan sızma girişiminde bulunan teröristler böyle yakalandı

Burseya Dağı´ndan sızma girişiminde bulunan teröristler böyle yakalandı

Hamdu Sena, yeni fotoğrafıyla ilgi odağı oldu!

Hamdu Sena, yeni fotoğrafıyla ilgi odağı oldu!

31 Ocak 2018 Ay tutulması kanlı tutulma saatine dikkat!

31 Ocak 2018 Ay tutulması kanlı tutulma saatine dikkat!

Burseya Dağı'ndan PYD/PKK'nın uyuşturucuları çıktı

Burseya Dağı'ndan PYD/PKK'nın uyuşturucuları çıktı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA