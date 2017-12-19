Bu görüntülerden bir kaç sonra korkunç son

Olay, dün saat 06.00 sıralarında, İnönü Mahallesi Şehit Mustafa Caddesi’ndeki evde meydana geldi. İzmir’deki özel bir üniversitede Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü’nde okuyan Günhan Öztürk ile Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zülal Tütüncü, önceki gece gittikleri bir barda tanıştı. İkili gece ilerleyen saatlerde Öztürk’ün evine gitti. Günhan Öztürk, babasına ait büyük bıçakla genç kızı boğazını keserek vahşice katletti. Ardından polisi arayan Öztürk, olay yerine gelen ekipler tarafından yakalandı. İfadesinde suçunu itiraf eden ancak tartışmanın neden çıktığı konusunda bilgi vermeyen Günhan Öztürk, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü’nün cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsiden sonra, Bursa’dan gelen ailesine teslim edildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ

Üniversiteli Zülal Tütüncü ile cinayeti işleyen Günhan Öztürk’ün son görüntüleri ortaya çıktı. İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kafeteryaya giren Tütüncü, burada bir sokak köpeğini sevdikten sonra tuvalete gidiyor. Yaklaşık iki dakika içeride kalan genç kız, bir kez daha peşine takılan sokak köpeğiyle bu kez de Günhan Öztürk’ün yanına geliyor. İkili, köpeği sevdikten sonra kafeden ayrılıyor. Zülal Tütüncü kafeye girdiği sırada onu dışarıda oturarak bekleyen Günhan Öztürk’ün hem bu sırada hem de yürüdüğü anlarda elinde bira şişesinin bulunduğu, alkol almayı sürdürdüğü görülüyor.

BURSA'DA DEFNEDİLDİ

Üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü'nün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından memleketi Bursa'ya getirildi.

Fatih Sultan Mehmet Camisi'ndeki cenaze törenine genç kızın ailesi ve yakınları ile arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Tütüncü'nün cenazesi, burada kılınan namazın ardından Ahmetpaşa Mezarlığı'na defnedildi.