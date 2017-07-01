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Meteorolojiden sıcak hava uyarısı

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için 'sıcak hava' uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede havanın yarın sabaha kadar az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde olması beklenen bölgede, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden orta ve aralıklı olarak kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının Malatya, Elazığ ve Tunceli'de 37, Bingöl'de 36 ve Adıyaman'da ise 40 dereceye ulaşmasının beklendiği bölgede, hava sıcaklıklarından dolayı oluşabilecek olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere, vatandaşların dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları istendi.

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