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'MİT'çiyim' diyen dolandırıcıya suçüstü

Mersin'de kendisini MİT mensubu olarak tanıtarak, özellikle emniyete işi düşen şahısları 'seni bu işten kurtarırım' diye dolandıran şahıs suçüstü yakalandı. Son olarak bir avukattan para alırken görüntülenen şahıs, polis ekiplerinin yaptığı operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şahsın karısına ve çevresindeki herkese de 'MİT mensubuyum' dediği öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir bir şahsın kendisini MİT mensubu olarak tanıtıp, vatandaşlardan para aldığını öğrendi. Ekipler, A.O. isimli şahsın kendisini MİT mensubuyum diye tanıtıp, özellikle emniyete işi düşen şahısları "seni bu işten kurtarırım" diye dolandırdığını tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, A.O.'yu suçüstü yakalamak için izlemeye aldı. Son olarak bir avukattan para isteyen A.O, avukatla Zeytinli Bahçe Mahallesi'ndeki Mersin Adalet Sarayı karşısında bulunan bir çaycıda bir araya geldi. Bu sırada izlendiğinin ve görüntülendiğinin farkında olmayan A.O., avukattan istediği parayı aldı. Bunun üzerine harekete geçen çevrede bulunan sivil polisler, şahsı suçüstü yakaladı. Şahsın karısına ve çevresindeki herkese de "MİT mensubuyum" dediği öğrenildi.
 
Öte yandan güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye görüntülenen olayda, şahsın rahat tavırları pes dedirtti. Görüntülere göre çaycıda kadın avukatla bulaşan ve bir süre sohbet ettikten sonra parayı alan şahıs, çevredeki polis ekipleri tarafından yere yatılarak, kelepçe vurulup gözaltına alınıyor. 
Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, adliyeye sevk edildi.

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