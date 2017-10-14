Bu kafede kitap okuyana içecekler ücretsiz

Siirt'te "Hayal et kafe" projesi kapsamında açılan kafede, kitap okuyanlara su, çay ve kahve ücretsiz sunuluyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Siirt Gençlik Sosyal Gelişim Derneğinin "Hayal et kafe" projesi kapsamında Siirt İlim, Spor, Kültür, Araştırma Vakfında (SİSKAV) oluşturulan kafe okuyuculara kapılarını açtı.

AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay, açılışta yaptığı konuşmada, Siirt Halk Kütüphanesinin 6-7 Ekim 2014'te Ayn el Arap (Kobani) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde yakıldığını anımsattı.

Siirt'in 6-7 Ekim 2014'teki izinsiz gösterilerde çok acı olaylar yaşadığını belirten Aktay, şöyle konuştu:

"Birçok kamu kurumu ve okul yakıldı ama en acısı da kütüphanenin yakılmış olmasıydı. Zaten bir ülkenin başına gelebilecek en büyük felaketlerden biri o ülkenin kitaplarına, kültür birikimine kasteden barbarca bir saldırının olmasıdır. İl Halk Kütüphanesinden nice kuşaklar okuma tadına ulaştılar. Barbar teröristler, ne yazık ki kitap okumaya alıştığımız yaşlardaki çocuklara o kütüphaneyi yaktırdılar."

Aktay, kentte yeni bir kütüphanenin inşa edileceğini dile getirdi.

Kitap okuma alışkanlığının tüm dünyada azaldığına dikkati çeken Aktay, şöyle devam etti:

"Özellikle yeni medya ve hayat alışkanlıklarımız kitap okumayı hayatımızdan söküp çıkarıyor. Burada kitabın çocuklara, gençlere çok kolay ulaşabilir olması için onların da kütüphanelere çok kolay bir şekilde ulaşabilmesi lazım. Kütüphanelerin biraz daha onların elinin altında olması lazım. Çocuklar oynamaya gelir gibi kütüphaneye gelebilmeli. Kütüphaneye geldiği zaman kütüphanenin şartlarını ve kültürünü edinebilmeli."

Siirt Gençlik Sosyal Gelişim Derneği Başkanı Şükrü Emir Özorpak ise, yıllardır böyle bir projenin hayalini kurduklarını aktardı.

Öztoprak, kitap kafeye gelen gençlerin bir yandan kitap okurken bir yandan da kendilerine ikram edilen çay, kahve ve benzeri içecekleri ücretsiz içebileceğini belirterek, "Gençlerin sadece kitap okuyabileceği değil, aynı zamanda gelip kültürel tartışmaları yapacağı, birlikte zaman geçirebileceği, sosyalleşebileceği bir alan sahip olmalarını sağlamayı amaçladık." dedi.

Açılışa, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, İl Müftüsü Faruk Arvas, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile gençler katıldı.