Bakan Soylu: FETÖ ile mücadelede en ufak gevşeklik yaparsak 15 Temmuz’u rahmetle anarız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, memleketi Trabzon’da AK Parti Beşikdüzü 6. Olağan Kongresi'ne katıldı. Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada AK Parti hükümeti olarak birçok önemli hizmete imza attıklarını belirterek, aynı kararlılıkla hizmetleri sürdüreceklerini söyledi. Konuşmasında terör örgütlerini sert bir dille eleştiren Soylu, FETÖ ile ilgili mücadelenin kararlı bir şekilde sürdüğünü ifade ederek, “Bu konuda sağda solda deniliyor ki şöyle, böyle bakmak lazım. Eğer acırsak acınacak duruma düşeriz. Türkiye’de FETÖ ile ilgili mücadelede iyi gidiyoruz. Bu konuda en ufak bir boşluk, en ufak bir gevşeklik yaparsak 15 Temmuz’u rahmetle anarız. Gelecek nesillere bunun vebalini anlatamayız” dedi.

Bakan Soylu, Türkiye’nin bütün engellemelere rağmen yoluna doludizgin gitmeye devam ettiğini belirterek, özellikle terörle mücadele konusunda çok önemli bir mesafe aldıklarını kaydetti.