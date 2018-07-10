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Bu lisenin mezunlarına iş garanti 

Eskişehir’deki Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okuldan mezun çalışma hayatına başlıyor.

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Okul Müdürü Sırrı Kabadayı, mezunların işsiz kalmadığını söyleyerek, “Öğrencilerimiz mezun olduklarında Türk Hava Yolları ve Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı çeşitli kuruluşlarda tercihan ve öncelikli olarak işe alınıyor. İşbaşı yaptıktan sonra çok kısa sürede çok iyi yerlerde ve çok iyi maaşlarla çalışabiliyor” dedi. 

SERTİFİKA DA VERİYOR

Bu yıl sınavla toplam 120 öğrenci alacaklarını anlatan Kabadayı şöyle konuştu: “Biz uçak bakım alanı tanınan okul onay sertifikası ile Türkiye’de uluslararası standartlarda eğitim veren iki okuldan birisiyiz. Öğrencilerimiz uçak bakım sertifikası ile mezun oluyor ve 3 yıllık iş deneyimi sonrasında lisanslarını da alıyor. Bu okul hem üniversiteye hem de iş hayatına en iyi şekilde öğrencileri hazırlıyor” dedi. 

Uçak Bakım Alanı’nın 11’inci sınıfta okuyan kız öğrencileri Esin Güngör, Sıla Demir ve Damla Ceylan stajlarını okulda yapıyor. Öğrencilerden Esin Güngör, “havacılık sektörü önü açık bir sektör. Bu nedenle Uçak Bakım Alanı’nı tercih ettim. Mezun olduğumda üniversitede pilotaj bölümüne gitmek istiyorum” dedi. 

 

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