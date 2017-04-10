Bu mağazada para geçmiyor

İdlib'in kuzeyinde 850 ailenin kaldığı Kemmune kampında Türk Kızılayınca oluşturulan ve "Kızılay Sevgi Mağazası" adı verilen ücretsiz kıyafet mağazası tamamlandı.

Çocuk ile yetişkinler için kıyafet ve ayakkabılar bulunan çadır mağaza, Genel Başkan Kınık'ın katılımıyla hizmette girdi.

Kınık, burada yaptığı açıklamada, kampın Türk Kızılayı ve Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarınca desteklendiğini belirtti.

Kamp içerisinde Türk Kızılayı olarak bir kıyafet mağazası hazırladıklarını söyleyen Kınık, "Türk hayırseverlerin gönderdiği kullanılmamış kıyafetler burada ihtiyaç sahipleriyle buluşuyor. Burada her aileye alışveriş için puan veriyoruz. Yoğunluk olmasın diye de insanları randevu ile çağırıyoruz." dedi.

Kınık, görevlilerin puanları kontrol ettiğini ve ailelerin bu şekilde mağazaya gelip ihtiyacı olan ürünü ücretsiz aldığını söyledi.

Bu sistemi Suriye'de yeni uygulamaya başladıklarını aktaran Kınık, "Bu, Suriye'de insanlara hem gıda hem de kıyafet ulaştırmak için başlattığımız yeni bir model. Kızılay Sevgi Mağazası adını verdiğimiz bu mağazadan Suriye'de Azez, Cerablus, El Bab ve İdlib'de toplam 9 tane açılmış oldu." diye konuştu.

Açılışın ardından mağazayı gezen Kınık, daha sonra Atme ve Sarmada kasabalarındaki bazı yetimhaneleri de ziyaret ederek çocuklara hediye verdi.