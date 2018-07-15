Bu millet Halisdemir'i hiç unutmayacak

15 TEMMUZ hain darbe girişiminin kaderini değiştiren kahramanlardan Astsubay Ömer Halisdemir’in adı sonsuza dek unutulmamak üzere Türk milletinin kalbine yazıldı. Mezarını iki yılda 1 milyon 500 bin kişinin ziyaret etiği kahramanın adı, adeta dağlara taşlara yazıldı. Ömer Halisdemir ismi doğduğu Niğde’deki üniversiteden Edirne’den Ardahan’a Suriye’de Cerablus’tan Afrika’ da Etiyopya’ya sayısız okula, parka, müzeye, şiire, filme yeni doğan onlarca çocuğa verildi. 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvet Komutanlığı’nı ele geçirerek ülke yönetimine el koymaya çalışan Tuğgeneral Semih Terzi’yi etrafındaki 18 kişinin arasında alnından vurarak darbecilerin tüm planlarını bozan Halisdemir’in 30 kurşunla şehit eden 18 vatan haini ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılsa da asıl cezayı tüm Türkiye tarafından lanetlenerek aldılar.



O GECENİN STRATEJİK MERKEZİNDEYDİ



Niğde’nin Çukurkuyu Köyü’nde 1974 yılında dünyaya gelen Ömer Halisdemir, birçok çocuk gibi hem çalışıp hem de okudu. Her gün birkaç kilometre ötedeki okuluna yürüyerek gidip gelse de okumaktan asla vazgeçmedi. Ortaokulu bitirince Niğde’deki Endüstri Meslek Lisesi’ne gitti. Makine Bölümü’nde okudu. 1993’te askere gitti. İlk defa üniformayı o zaman giydi üzerine ve bir daha da çıkarmadı. Uzman çavuş olarak TSK’ya katıldı. 1996’da da Özel Kuvvetler Komutanlığı’na geçti. Başarılıydı, çok iyi bir askerdi. 1999’da ise astsubaylığa terfi etti. Yurtiçinde ve sınır ötesinde birçok operasyonlara katıldı. 24 yaşında eşi Meryem ile evlenen Halisdemir’in, Elifnur ve Doğan Ertuğrul adlı çocukları oldu. 20 yıl Özel Kuvvetler’de kaldı. 15 Temmuz gecesi de Ankara’daki Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda Kıdemli Başçavuş olarak vazifeli bir askerdi. O gece Silopi’de bulunan Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı darbeci Semih Terzi, yanındaki 20 kişilik özel kuvvet timi ile birlikte helikopterle Ankara’ya gelerek darbe girişiminin kilit noktalarından biri olan Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı ele geçirmek istedi. Özel Kuvvetler Karargahı, Türkiye’nin her şehrinde bulunan eğitimli operasyon birliklerin komuta merkeziydi ve eğer ele geçirilseydi darbeciler Türkiye’yi çok kanlı bir çatışma sürecine götürmeyi deneyecekti.



SON SÖZÜ ‘HAKKINIZI HELAL EDiN’ OLDU



Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Zekai Aksakallı ise 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü darbeciler tarafından yolda önü kesilerek tutuklanmaya çalışıldı. Bunun bir darbe girişimi olduğunu öğrenen Aksakallı’nın ilk işi Özel Kuvvetler Karargahı’nı aramak olmuştu. Ancak nöbetçi subaydan “Siz görevden alındınız, artık Semih Paşa’nın emrini dinliyoruz” cevabını aldı. Nöbetçi subay, Tuğgeneral Terzi’nin ‘Ben oraya geliyorum. Kışlanın emniyetini sağlayın, içeriye komutanlardan kimseyi almayın, gerekirse ateş edin’ talimatı verdiğini de söyledi. Zeki Paşa mahkemeye verdiği ifadede bu görüşme sonrası yaşananları şöyle anlatıyordu: “Başçavuş Ömer Halisdemir’i aradım, Ömer benim koruma astsubayımdır. Ömer’e, ‘Sana, vatanımız ve milletimiz adına tarihi bir görev veriyorum. Tuğgeneral Terzi vatan hainidir, isyancıdır. Onu, karargâha girmeden öldür! Bunun sonunda şehadet var. Biliyorsun seninle 20 yıllık beraberliğimiz var. Hakkını helal et’ dedim. ‘Baş üstüne komutanım, hakkım helal olsun. Siz de helal edin’ dedi”



MİLLET O 18 HAİNİ LANETLEDİ



Karargah önündeki ağaçların arasına giren Ömer Halisdemir, yanındaki tim ile binaya girerek komutayı ele geçirmek isteyen darbeci Terzi’yi alnından vurarak etkisiz hale getirdi. Yaylım ateşine tutulan Halisdemir 30 kurşunla şehit düştü. Onu o gece şehit eden FETÖ’cü 18 hainin tamamına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ama o hainlere en büyük ceza Türk milleti tarafından lanetlenmek oldu.