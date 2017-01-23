Bu motorla dünyayı 5 kez turladı

Bugün 82 yaşında olan Osman Gürsoy'un hikayesi 1946 yılında ilkokulu bitirmesinin ardından sanat enstitüsünde yakalandığı zatürre hastalığı ile başlar. 2 ay sonra okulu bırakmak zorunda kalır ve inek çobanlığı yapmaya başlar. Daha sonra ailece Yalova'ya taşınırlar.

1959'da Yalova Karamürsel'deki NATO Üssü'nde garson olarak çalışan Gürsoy, işe gidiş gelişlerinde kullandığı bisikletine 50 cc'lik motor takar. Bu motorlu bisiklet ile 40 bin km yol yapar. Yalova'dan Kuşadası'na oradan İstanbul'a gider gelir. Motorlu bisiklet bir gün sert bir rüzgar sonucu dayandığı ağaçtan kurtulup göle uçar. Gürsoy, kurutup kullanmaya devam eder.

1966'da bir arkadaşı aracılığı ile İngiltere'deki bir firmaya iş başvurusunda bulunur. İş başvurus u kabul edilir ve çalışmaya gider. İngiltere'deki ilk aylarında eşi ve çocukları yanında olmadığı için çok canı sıkılır. İngiltere'de ilk tanıştığı isimlerden birisi motosiklet tamircisi Hary Pender olur. Ondan çok şey öğrenir. Satın aldığı ikinci el şehir motosikleti Vespa'yla çevre gezileri yapar.

1969'da yeni bir Vespa alır, Türkiye'ye tatile motoruyla gidip gelmeye başlar. Bir kez eşini de yanına alır. Her tatil önce Yalova'daki evlerine sonra da Ordu'daki ailelerini ziyarete giderler. Tatil dönüşü eşi Cevriye'yi trene bindirip her seferinde farklı bir yoldan gider. 1970'li yılların ikinci yarısına gelindiğinde, Arnavutluk ve Finlandiya hariç tüm Avrupa'yı gezmiştir. Arnavutluk'a vize alamadığı için gidememiştir. Finlandiya'ya ise çok pahalı olduğu için gitmemiştir. Bu gidiş gelişlerde Ordu-Londra arasını 19 kez kat eder.