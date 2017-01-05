Bu plakaya dikkat! Görenler polisi arasın

Samsung Galaxy S8’in fotoğrafı ilk kez gün yüzüne çıktı

Samsung Galaxy S8 ile ilgili öğrenmediğimiz bir şey kalmadı desek yalan olmaz sanırız. Samsung’un bilgi sızmaması için elinden geleni yapacağı söylenen cihaz, “sakınan göze çöp batar” sözünü aratmayacak şekilde tüm detaylarıyla internet ortamına yayıldı. Şimdi ise cihazın tasarımını gözler önüne seren bir fotoğraf ortaya çıktı.