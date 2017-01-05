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Bu plakaya dikkat! Görenler polisi arasın

İzmir’deki terör saldırısı sonrası olay yerinden kaçan bir araç için İzmir Manisa karayolunda sıkı güvenlik önlemleri alındı

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İzmir'deki terör saldırısının ardından olay yerinden kaçan 45 LV 414 plakalı beyaz bir araç için Manisa polisi alarm durumuna geçti.

İzmir Manisa Karayolunun Kuva-yı Milliye Anıtı karşısında İzmir yönünden gelen bütün araçlar tek tek aranıyor. Araç sürücülerinin üstleri aranırken, araçların bagajları da didik didik edildi. Arama noktası nedeniyle İzmir'den Manisa'ya kilometrelerce araç trafiği oluştu.

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