'Bu saldırı ve ölümlerden, vahşeti engellemeyenler de sorumludur'
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, 'Umarız Suriye yönetiminin bu seferki kimyasal saldırısı karşılıksız bıraklımaz.' dedi. Duma'daki saldırıdan yalnızca Esed rejiminin sorumlu olmadığını söyleyen Bozdağ, 'Bu saldırı ve ölümlerden Suriye yönetimi kadar, bu vahşeti engellemeyeler de sorumludur.' ifadelerini kullandı.
- AA
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Umarız Suriye yönetiminin bu seferki kimyasal saldırısı karşılıksız bıraklımaz." dedi. Duma'daki saldırıdan yalnızca Esed rejiminin sorumlu olmadığını söyleyen Bozdağ, "Bu saldırı ve ölümlerden Suriye yönetimi kadar, bu vahşeti engellemeyeler de sorumludur." ifadelerini kullandı.
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