Bu sevda bitmez

Türkiye'nin dört köşesinden binlerce vatan sevdalısı Zeytin Dalı Harekatı için sınırda bekleyen Mehmetçiği ziyaret ederek onları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Sınıra son gelen kafilede ise Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yaşayan vatandaşlar vardı.

Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan, Hatay'ın Hassa ilçesindeki Sugediği köyüne giderek askerlere destek olan grupta AK Parti Boğazlıyan İlçe Başkanı Osman Düğenci, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülten Ulusoy, Gençlik Kolları Başkanı Hasan Basri Koç, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Beyaz, Yamaçlı Belediye Başkanı Turan Demirbaş da vardı. Ziyarette, sınırda görev yapan Boğazlıyanlı Uzman Çavuş Gökhan Yücel'in, annesi Nurhan Yücel ile buluşması ise duygulu anların yaşanmasına neden oldu. Annesine sarılan ve elini öpen Gökhan Yücel, "Biz annemin ve tüm annelerin duaları ile dimdik ayaktayız. Allah tüm annelerden razı olsun. Annemi burada görmek bana güç verdi. Allah'ın izni ile terör örgütünü bitireceğiz. Halkımız bizlere dua etsin" dedi. Oğlu ile hasret gideren Nurdan Yücel ise, "Yavrularımız, vatan evlatlarının hepsi Allah'a emanet olsunlar. Duamız gece gündüz onlarla" dedi.

'YANLARINDA OLMAK GÖREVİMİZ'

Sınırdaki bir askerimizi alnından öpen AK Parti Boğazlıyan İlçe Başkanı Osman Düğenci ise "Bir tane Türkiye var o da vatanımız. Mehmetçiğimizin yanında olmak görevimiz. Burada olmak bizim için çok büyük bir onur. İnanılmaz bir coşku yaşadık. 80 milyon tek bir yürek oldu. Rabbim inşallah birliğimizi bozmasın" diye konuştu. Boğazlıyanlıların ziyareti, aHaber tarafından da canlı olarak yayımlandı.

Kaynak: SABAH