Bu vatanı şehitlerimize borçluyuz

HÜLYA KOÇYİĞİT: Demokratik, bağımsız, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin aziz evlatları, 2 yıl önce 15 Temmuz’da, hain FETÖ darbesine karşı vatanını kahramanca savunmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile istiklal ve istikbaline sahip çıktılar. Tankların, uçakların karşısında vatan için, demokrasi için, bayrak için canlarını hiçe sayıp bir destan yazdılar. Bu unutulmayacak destanı yazan şehitlerimizi ve gazilerimizi büyük bir saygı ile anıyorum. Onlara büyük bir minnet ve şükran borçluyuz. Milletimizin birliğine ve vatanımızın bütünlüğüne yönelik yapılan hain girişim; yaşlısından gencine, cumhurbaşkanından polisine, kadınından erkeğine birlik olan Türk milletinin başarısı ile engellenmiştir. Ayrıca askerimizin içine sızmış ‘vatan hainleri’nin yaptıkları, bizim askerimizin şerefine ve onuruna leke süremez. 15 Temmuz’u unutmayacağız ve unutturmayacağız.

YAVUZ BİNGÖL: 15 Temmuz gecesi bir halkın, bir milletin kahramanlık destanıdır. Bu namussuz ve hain gecede toplara, tanklara, tüfeklere göğüslerini siper eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu vatan ve bu millet şehitlerimizi ve gazilerimizi asla unutmayacaktır. Hepimiz onlara minnettarız.

İBRAHİM TATLISES: 15 Temmuz’u unutmadım, unutmayacağız bunu bilin! Bunun bilincindeki bu milleti durduramayacaksınız. Türkiye’nin başında bir komutan ve arkasında da güçlü bir millet varken 15 Temmuz’u unutturamazsınız, bu ülke her şeye rağmen her zamankinden daha güçlü, geleceğe daha sağlam adımlarla ilerleyecek. Bizim intikamımız sizlerin yaptığı gibi çoluğu çocuğu ve masumları öldürmek olmayacak, sizler gibi hainleri insana dönüştürmek olacak.

YILMAZ ERDOĞAN: Cesaretin tam olarak anlamına kavuştuğu günler, çok tarihi günler ve bu sanıyorum, yeni demokratik Türkiye’nin kuruluş bayramı. Bu uğurda canını verenlerin şehadetleri huzurunda saygıyla eğiliyorum. Hepinize herkese öğrettiğiniz cesur davranış biçimi için ve bütün dünyayı şaşırtan kahramanlığınız için tebrik ediyorum.

MUSTAFA CECELİ: Ülkemizi çökertme girişiminde her kimin kıl kadar payı varsa cezası ağırın da ağırı olmalı ve eminim ki olacak... Fiilinde, fikrinde, duasında ‘BİR’ olan milyonlar ve şehitlerimiz sayesinde hala özgürce mesaj yazabiliyoruz, oyun bozuldu.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN: Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. 15 Temmuz bir daha yaşanmasın diye bir olalım birlik olalım. İşte o vakit karşımızda hiç kimse duyamaz.

ACUN ILICALI: 15 Temmuz›un 2. yılında, o akşam masum vatandaşlarımıza mermi yağdıran çirkin elleri bir kez daha lanetliyorum. Vatanımız uğruna canlarını ortaya koyan bütün yurttaşlarımızı her düşündüğümde Türk olduğum için bir kez daha gurur duyuyorum.

TARKAN: 15 Temmuz’da şehit düşen tüm kahramanlarımızın ruhu şad olsun, vatan size minnettar.

AJDA PEKKAN: 15 Temmuz 2016’da yaşadığımız menfur darbe girişiminde hayatını kaybetmiş şehitlerimize Allah’tan rahmet diler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü içtenlikle kutlarım.

ALİŞAN: Bu vatan kolay kazanılmadı. Milletimizi bu şuurun hala canlı olduğunu 15 Temmuz Destanı ile bütün dünyaya gösterdi.

ALİ NURİ TÜRKOĞLU: Allah tekrarını bir daha yaşatmasın. Hepimiz için kötü bir rüyaydı, bir kabusa uyandık. Ancak bu olay hayra dönüştü. Çünkü bir silkelenme bir resetlenme hepimizin hiçbir sosyal katman olmadığı en kutsal değerde nasıl birleştiğimizi gösteren bir kutlu gün oldu. 15 Temmuz’un kahramanı millet.

BÜLENT SERTTAŞ: 15 Temmuz hain darbe planının yıldönümü haftasındayız. Hiç kimseyi sevindirmeyeceğiz. Acımızı da sevincimizi de yüreğimizde taşıyacağız. Şehitlerimiz daima yüksektedir, onlar en yüksek makama layıktırlar. Ülke bütünlüğümüzü korumak için eğlenmeyi de, acımızı yaşamayı da bileceğiz. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. Bu vatanı bölmeye kimsenin gücü yetmeyecek.

PERİHAN SAVAŞ: Birlik ve beraberliğin çok güzel bir örneğiydi. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Bir daha halkımızın darbeyi kabul etmeyeceğinin şanlı göstergesiydi 15 Temmuz. Hepimizin gönlündeki bu birlik ve beraberliğin her zaman devam etmesi.

YEŞİM SALKIM: Ülkesini, demokrasisini korumak adına ölen tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Çok etkilendim o gece, hepimiz büyük bir korku yaşadık. Cumhurbaşkanımızın halkımızı sokaklara davet etmesi çok önemliydi. 15 Temmuz’da Türkiye’yi kaosa sokmak istediler ama genciyle yaslısıyla, başı açığı başı kapalısıyla toplumun tüm kesimleri ülkesini korumak için canını ortaya koydu. Batı Türkiye’nin hiçbir zaman yanında olmadı. Kökleri çok derinlere ulaşan, zengin topraklar üzerinde yaşayan bir milletiz. Türk milleti olarak ülkemizin kıymetini bilerek, birbirimize kenetlenip, birlik içinde davranırsak vatanımıza kimse zarar veremez.

DENİZ SEKİ: Ben 15 Temmuz’u kapalı bir yerde yüreğim kan ağlayarak içim kan ağlayarak elimden hiçbir şey gelememesinin çaresizliğini yaşadım. 15 Temmuz kahramanlığın günü. Bayrağımızı indirtmeyen, ezanımızı dindirtmeyen bütün şehitlerimize selam olsun. Daima dualarımdalar.

ORHAN GENCEBAY: 15 Temmuz gecesi Milli iradeyi hiçe sayanlar bir şeyi hesaba katmadı. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

OĞUZHAN KOÇ: 15 Temmuz 2016’da yaşadığımız menfur darbe girişiminde vatanını, milletini ve demokrasiyi canı pahasına koruyan şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz. Allah ülkemize bir daha böyle bir gece yaşatmasın.

ÜMİT BESEN: 15 Temmuz gecesi bayrağımıza, vatanımıza, devletimize kastedenlere karşı büyük bir destan yazdık. Bu destanın yıldönümünde şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum.

MEHMET ÇEVİK: Mevlana; Ne olursan ol, yine gel demiş. Ama FETÖ’yü görse, sen gelme oğlum derdi! Ama hiç kimse; milletin paralarıyla, milletin fakirliğiyle, açlığıyla, çıplaklığıyla alınmış silahlarla yolları kesip, millet iradesinin üzerine çıkamaz!

KENAN DOĞULU: Bu zor süreç bize kenetlenmenin ve birlikte olmanın önemini öğretti. Kenetlenerek yaşamalıyız.

MURAT YILDIRIM: Darbe istemiyoruz. Kahrolsun darbe yapanlar. Bu ülkeyi kaosa sokanlara lanet olsun.

GÖKHAN ÖZOĞUZ: Allah’ım vatanımızı muhafaza eyle. Göçenlere rahmet, yakınlarına sabır. Hain komutanın elindeki dayak, eziyet zulüm gören kandırılmış ‘er’e yanarım. Hain kurşunla şehit edilmiş güçlerimize yanarım.

MURAT BOZ: Hepimiz biriz, bu ülke hepimizin sahip çıkalım. Daha fazla can yanmasın, kan dökülmesin. Ülke olarak kenetlenmeliyiz artık.

DEMET AKALIN: 15 Temmuz’da şehitlerimizi dualarla anacağız. Sahnemiz yok o gece, sadece dualarımız ve minnetlerimiz olacak. Allah, güzel ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın.

NİLÜFER: Demokrasiden vazgeçmeyeceğiz. Askerlerimiz, vatandaşlarımız, polislerimiz hayatını kaybetti. Çok üzgünüz.

DEMET SABANCI: Türk askerini Türk polisiyle karşı karşıya getirme Allahım. Başka bir Türkiye’miz yok. Ülkeni sev, vatanını sev, insanını sev evladım...

TOLGAHAN SAYIŞMAN: Hak, adalet en kısa zamanda yerini bulacak ve aydınlığa kavuşulacaktır. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir terör saldırısına karşı tek yumruk sınav verdik. Bayrağımızın renkleri her şeyi en iyi biçimde açıklar. Allah Türkiye Cumhuriyeti’nin ve tüm insanlarımızın yardımcısı olsun.