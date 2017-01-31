Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şiir yarışmasını kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın yurt dışı gezisine katılacak

MEB liseler arası 15 Temmuz konulu hikâye, şiir ve deneme yarışması düzenledi. Birinci olanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı bir yurtdışı gezisine katılacak

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği ve Türk dil Kurumu, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin işbirliğiyle lise öğrencileri arasında "Türkiye'nin Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz Milli İrade Zaferi" konulu deneme, hikâye ve şiir yarışması düzenledi. Darbelere dikkat çekmek ve 15 Temmuz'un yaşattığı travmanın genç nesiller üzerindeki etkisini anlamak için düzenlenen yarışmanın ana amacının "Gençleri millet iradesine, devlete, demokrasi ve özgür yaşama yönelik girişimlerin meşru olmadığı hususunda bilinçlendirmek" olduğu belirtildi.
 
DERECEYE GİRENLERE ÜNİVERSİTE EĞİTİM BOYUNCA BURS VERİLECEK
 
Birinciler 15 bin TL para ödülü ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yurt dışı gezisi kazanacak. İkinciye 10 bin TL, üçüncüye 5 bin TL verilecek. Dereceye girenlere üniversite eğitimi boyunca burs sağlanacak. Ödül töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.(Sabah)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şüpheleri artıran ses kaydı... Esed hastanede mi?

Şüpheleri artıran ses kaydı... Esed hastanede mi?

Köpekler kobraya saldırdı

Köpekler kobraya saldırdı

2. Dünya Savaşı kalıntıları

2. Dünya Savaşı kalıntıları

Diriliş Ertuğrul'da hainlerin cezası veriliyor

Diriliş Ertuğrul'da hainlerin cezası veriliyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA