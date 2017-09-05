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Bu yaz Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 147 bin araç giriş yaptı

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda sezon istatistikleri açıklandı. Gümrük verilerine göre, yaz sezonu boyunca 146 bin 639 yolcu aracı ülkeye giriş yaparken, 111 bin 566 yolcu aracı da çıkış yaptı.

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Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yaz sezonu boyunca yaklaşık 147 bin araç giriş, 111 bin 566 araç ise çıkış yaptı.
 
Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı dünyanın en büyük ikinci kara sınır kapısı olan Kapıkule’de yolcu aracı sezon istatistikleri açıklandı.
 
2017 yılı yaz dönemi istatistiklerine göre, 146 bin 639 yolcu aracı ülkeye giriş yaparken, 111 bin 566 yolcu aracı da çıkış yaptığı bildirildi. 

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