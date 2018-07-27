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Buca ilçesinde çıkan yangına 20 itfaiye aracıyla müdahale ediliyor

İzmir'in Buca ilçesinde mobilya ve yatak üreten bir fabrikada yangın çıktı.

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Karacaağaç Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren mobilya ve yatak üreten fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye aracı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait su tankerleri, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Yaklaşık 20 araçla yangına müdahale eden itfaiye ekipleri fabrikayı saran alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

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